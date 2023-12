Mercato - RC Lens : Une magouille dénoncée pour ce transfert

Thibault Morlain

Il y a plus d’un an maintenant, le RC Lens décidait de s’offrir les services de Julien Le Cardinal. En novembre 2022, alors au Paris FC, il débarquait chez les Sang et Or en tant que joker pour renforcer le secteur défensif. Mais voilà que ce transfert pourrait cacher une magouille selon les dires de Romain Molina.

Aujourd’hui prêté à Brest, Julien Le Cardinal appartient au RC Lens. Recruté en novembre 2022 par les Sang et Or, le défenseur de 26 ans quittait alors le Paris FC pour rejoindre le groupe de Franck Haise. Un transfert toutefois loin d’être clean à 100% et qui pourrait cacher certains arrangements…

« C'est arrangement et compagnie »

Pour 90min , Romain Molina est revenu sur ce transfert de Julien Le Cardinal au RC Lens. Il a alors confié : « J’ai toujours dit d'arrêter de croire que Lens, c’est bien géré. C'est arrangement et compagnie. Par chance, les mecs connaissent le foot. Si tu veux la preuve que c'est des arrangements, va demander le transfert l'an dernier à mi-saison en joker du latéral du Paris FC ? Tu surpaies sa valeur parce qu’en fait tu as à 40 % de la somme qui va à Bastia qui est un peu dans la merde, etc ».

« C’est pour avoir plus d'influence là-bas »