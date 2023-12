Mercato - RC Lens : Nouveau transfert XXL ? Il lâche sa réponse

Hugo Chirossel

Après avoir réalisé une saison dernière exceptionnelle, le RC Lens a vu deux de ses joueurs majeurs quitter le club lors du mercato estival : Loïs Openda et Seko Fofana. Un troisième élément important des Sang et Or a attisé les convoitises, Kevin Danso. Si des clubs sont récemment venus aux renseignements, l’Autrichien n’a pas l’intention de bouger.

« Comme je sortais d'une super saison, beaucoup de clubs ont été intéressés (notamment Wolverhampton et Brentford en Angleterre) mais pour moi, l'étape suivante, c'est aller dans un club de Ligue des champions et on la dispute avec Lens . » Dans un entretien accordé à L'Équipe au mois d'octobre dernier, Kevin Danso était revenu sur son été agité.

Des clubs de Premier League intéressés par Danso

À l’instar de Loïs Openda et Seko Fofana, partis respectivement au RB Leipzig et à Al-Nassr, Kevin Danso était très convoité l’été dernier, et c’est toujours le cas. D’après les informations de Foot Mercato , deux clubs de Premier League sont récemment venus aux renseignements auprès de l’entourage du défenseur du RC Lens, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Danso veut rester à Lens