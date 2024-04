Mercato - RC Lens : Un transfert relancé à Barcelone ?

Hugo Chirossel

Cet hiver, le RC Lens avait tenté de s’attacher les services de Mikayil Faye, pour qui une proposition estimée à 9M€ avait été formulée. Mais le FC Barcelone avait repoussé toutes les offres pour son défenseur âgé de 19 ans. Cependant, ce dernier n’est pas satisfait de sa situation et les Sang et Or pourraient avoir leur chance.

Mikayil Faye a la cote en Ligue 1. Âgé de 19 ans, le défenseur du FC Barcelone attise les convoitises. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le RC Lens avait essayé de le recruter cet hiver et avait même fait une offre de 9M€ afin de s’attacher ses services.

Le RC Lens toujours intéressé par Faye

Une proposition qui avait été repoussée par le FC Barcelone, qui avait rejeté toutes les offres pour Mikayil Faye. Mundo Deportivo indiquait que le RC Lens n’avait pas abandonné pour autant afin de recruter le Sénégalais, qui serait également dans le viseur de l’OGC Nice et du LOSC.

Faye veut clarifier sa situation