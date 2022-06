Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : OM, Atlético... Jonathan Clauss ouvre des portes pour son avenir !

Publié le 1 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Sous contrat avec le RC Lens jusqu'en juin 2023, Jonathan Clauss, qui reste sur deux très belles saisons dans le nord de la France, sera très convoité cet été. Plusieurs clubs sont déjà intéressés, à l'image de l'OM. Mais le club phocéen risque d'avoir du mal à rivaliser face à la concurrence. Malgré tout, Jonathan Clauss reste serein.

Jonathan Clauss vient de boucler une deuxième saison très impressionnante avec le RC Lens. Après la révélation lors du précédent exercice, c'est cette fois-ci une confirmation pour le piston lensois qui a profité de ses excellentes prestations pour être convoqué en équipe de France. Par conséquent, Jonathan Clauss est très convoité sur le marché où son profil est très rare. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur des Sang-et-Or est notamment dans le viseur de l'OM et d'autres grands clubs européens. Interrogé sur son futur, Jonathan Clauss n'écarte d'ailleurs aucune option.

Jonathan Clauss encore tricolore 🇫🇷Le piston droit artésien a été appelé par le sélectionneur de l'@equipedefrance qui disputera prochainement 4 matchs en #LigueDesNations 👏 🇩🇰 le 03/06🇭🇷 le 06/06🇦🇹 le 10/06🇭🇷 le 13/06#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/pMXW1hMFOI — Racing Club de Lens (@RCLens) May 19, 2022

Clauss n'écarte rien pour son avenir