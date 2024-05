Mercato - RC Lens : Le successeur de Franck Haise trouvé au PSG ?

Pierrick Levallet

Le RC Lens est frappé par un véritable séisme ces derniers jours. Privés de Coupe d'Europe la saison prochaine, les Sang et Or pourraient voir Franck Haise partir très prochainement. Le club lensois se chercherait donc un nouvel entraîneur. Et dans cette optique, le club de Ligue 1 pourrait aller piocher directement au PSG.

C’est un véritable séisme qui touche le RC Lens ces derniers jours. Dans les ultimes instants de la saison, les Sang et Or ont vu leurs rêves européens partir en fumée. Le club lensois s’est fait doubler par l’OL dans la dernière ligne droite, ce qui a sans doute poussé le président Joseph Oughourlian à repenser l'organigramme du RC Lens.

Plusieurs départs à prévoir au RC Lens

Plusieurs départs seraient à prévoir. Le coordinateur sportif Frédéric Hébert et son adjoint Romain Peyrusqué ont été relevés de leurs fonctions et pourraient être licenciés très prochainement. Le directeur général Arnaud Pouille pourrait aussi faire ses valises, tout comme Franck Haise. Le RC Lens aurait alors commencé à se chercher un nouvel entraîneur.

Zoumana Camara pour remplacer Franck Haise ?