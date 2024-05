Mercato - RC Lens : Franck Haise vers un autre club de Ligue 1 ?

La rédaction

La Ligue 1 a rendu son verdict il y’a une semaine et les écuries du championnat de France s’agitent en coulisses pour préparer la saison prochaine. Septième du classement et non européen la saison prochaine, le RC Lens pourrait subir un véritable coup de massue cet été : Franck Haise souhaiterait mettre fin à son aventure avec le club nordiste. Et un rival direct, l’OGC Nice, serait intéressé.

Comme chaque été, nombreux sont les joueurs et entraîneurs à changer de club une fois la saison terminée. Les prochaines semaines s’annoncent très chaudes dans l'hexagone, puisque plusieurs écuries se cherchent un nouveau coach. Cet après-midi, l’Équipe a lâché une véritable bombe, en affirmant que Franck Haise songerait à quitter son poste d’entraîneur du RC Lens. L’OGC Nice, qui a vu Francesco Farioli s’engager à l’Ajax Amsterdam se cherche un nouveau coach. Et celui qui a emmené les Sang et Or en Ligue des Champions cette saison pourrait être l’homme de la situation.

Haise est apprécié en interne

D’après les informations de Foot Mercato , Franck Haise plaît à plusieurs membres de l’OGC Nice en interne. Ses qualités de meneur d’hommes seraient vues d’un très bon œil par certains membres du Gym. Le média français explique également que les Niçois suivent le profil de celui qui est encore l’entraîneur du RC Lens depuis un certain temps.

Génésio en concurrence