Mercato - RC Lens : En feu en Allemagne, il déclenche une guerre !

Thomas Bourseau

Georges Mikautadze est la bonne pioche de ces dernières semaines. Grâce à son retour tonitruant cet hiver à Metz et à ses performances depuis que ce soit sous le maillot messin ou géorgien à l’Euro, l’attaquant de 23 ans fait tourner bien des têtes sur le mercato. Le duel entre le RC Lens et l’AS Monaco tiendrait d’ailleurs toutes ses promesses. Explications.

Ce fut un retour gagnant pour Georges Mikautadze du côté du FC Metz. Et pour cause, après six mois compliqués sportivement parlant à l’Ajax Amsterdam, son retour en prêt pendant le mercato hivernal lui a permis de trouver à onze reprises le chemin des filets. De quoi faire gonfler sa cote sur le marché des transferts. L’international géorgien a également brillé pendant l’Euro jusqu’en 1/8ème de finale aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia. Quel avenir pour Mikautadze ?

West Ham dégaine du lourd pour Mikautadze

Georges Mikautadze (23 ans) ne connaît toujours pas sa prochaine destination. Depuis quelques jours, il n’est plus simplement question d’une bataille entre deux clubs, à savoir le RC Lens et l’AS Monaco, puisque le10sport.com vous a confié le 28 juin dernier que West Ham s’était invité à la fête dans la course à la signature du buteur du FC Metz. Bien que le montant exact n’ait pas filtré, nous vous révélions qu’il était bien supérieur à 20M€, somme escomptée par les Messins pour le vendre. À ce jour, cela reste la proposition de transfert la plus importante reçue par le pensionnaire de Ligue 1 pour Mikautadze.

Un duel acharné entre Lens et Monaco