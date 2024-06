Mercato - RC Lens : Coup de tonnerre pour l’opération Mikautadze

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur ce mardi à l’Euro avec la Géorgie, Georges Mikautadze ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Alors que l’attaquant de 23 ans ne continuera pas sous le maillot de Metz, sa destination reste à définir. Le RC Lens fait notamment partie des prétendants, mais voilà que les Sang et Or devraient déjà faire une croix sur Mikautadze.

Malgré la relégation de Metz en Ligue 2, Georges Mikautadze a été impressionnant. De quoi forcément attirer du très beau monde. Les services du Géorgien sont très sollicités, notamment en Ligue 1. L’OL, l’AS Monaco et le RC Lens sont notamment sur le coup pour récupérer Mikautadze. Selon les informations du 10sport.com, les Sang et Or ont formulé une offre de 20M€ pour le buteur de Metz, au même titre que le club de la Principauté.

Mikautadze, trop gourmand pour Lens ?

Direction le RC Lens pour Georges Mikautadze ? Cela ne serait pas aussi évident que cela… Sur X , le journaliste Sacha Tavolieri fait savoir que même si l’intérêt des Sang et Or pour le Géorgien ne date pas d’hier, les demandes salariales du joueur de 23 ans mettraient à mal l’opération pour Lens. Mikautadze réclamerait un salaire de 270 000€ par mois ainsi que 850 000€ à la signature.

L’AS Monaco en pole ?

La destination de Georges Mikautadze reste donc encore à déterminer et l’instar du RC Lens, l’OL pourrait avoir du mal à se positionner pour le Géorgien compte tenu de l’aspect économique. Cette opération ne serait possible qu’en cas de départ d’Alexandre Lacazette. Par conséquent, c’est l’AS Monaco qui semble plus que jamais tenir à la corde pour Mikautadze.