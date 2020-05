Foot - Mercato

Mercato : Quand Steve Bruce demande à Newcastle de le conserver…

Publié le 21 mai 2020 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2020 à 22h41

Alors que Newcastle serait proche de passer sous pavillon saoudien, Steve Bruce a adressé un message à ses potentiels futurs propriétaires concernant sa situation personnelle.