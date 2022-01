Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane est poussé à snober le PSG…

Publié le 31 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Si Zinedine Zidane est annoncé pour être le prochain entraîneur du PSG, certains observateurs aimeraient le voir ailleurs.

Parti du Real Madrid à la fin de la saison dernière, Zinedine Zidane pourrait prochainement retrouver un banc de touche. Et quand il s’agit d’évoquer l’avenir du Français, tous les regards se tournent vers le PSG. Zidane est le grand rêve du Qatar pour venir remplacer Mauricio Pochettino. Selon les informations du 10sport.com, l’affaire avance d’ailleurs bien en coulisses. Zizou pourrait donc être le prochain entraîneur du PSG, Mais d’autres militent pour un autre challenge.

Zidane à la place de Deschamps !