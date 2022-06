Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Galtier… Daniel Riolo fait le point sur le futur entraîneur du PSG

Publié le 19 juin 2022 à 18h00 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 19 juin 2022 à 18h02

A la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Mauricio Pochettino, le PSG aurait tout misé sur Zinédine Zidane tellement la confiance régnait dans ce dossier. Pour l’avenir, le technicien français n’exclut rien même si son ambition première est de diriger l’équipe de France.

Le feuilleton continue de faire parler. Même si Mauricio Pochettino est toujours sous contrat avec le PSG, il y aura bien un nouvel entraîneur sur le banc parisien la saison prochaine. Après une saison décevante, surtout en Ligue des Champions, Pochettino ne passera pas l’été et va quitter le club de la capitale. Pour lui succéder, deux noms reviennent régulièrement : Zinédine Zidane et Christophe Galtier. Toutefois, alors que la plupart des médias annonçaient un accord imminent entre Zizou et le PSG, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Zidane ne serait pas l’entraîneur de Paris et que la priorité était bel et bien Christophe Galtier. Une information de nouveau confirmée par RMC Sport ce dimanche.

Zidane, Galtier… et c’est tout

Daniel Riolo est lui aussi revenu sur ce dossier qui n’en finit plus de faire parler. D’après ses informations, le Qatar aura attendu jusqu’au 19 juin pour avoir un plan B. Vu l’implication et les moyens mis en place pour faire venir Zinédine Zidane, les dirigeants parisiens étaient persuadés d’aboutir dans ce feuilleton. Alors le refus du champion du monde 98 est venu redistribuer toutes les cartes. Riolo précise d’ailleurs que de Zidane à Galtier, le PSG n’aurait rien prévu pour anticiper un potentiel échec. Pour cet été, le champion de France peut donc dire adieu à Zidane. Pour la suite, rien n’est exclu.

1/ premier échec en nego pour le Qatar qui aura traîné jusqu’au 20 juin pour avoir un coach plan B. 2/ Zidane mise sur un échec des Bleus au Mondial 3/ il ne ferme pas la porte pour l’avenir 4/ De Zidane a Galtier le psg n’a rien prévu tellement QSI était certain d’aboutir 😨 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 19, 2022

Zinédine Zidane miserait sur un échec des Bleus