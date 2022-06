Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi a pris les choses en main pour Ousmane Dembélé

Publié le 24 juin 2022 à 23h30 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 24 juin 2022 à 23h33

Alors que son contrat au FC Barcelone est sur le point de se terminer, Ousmane Dembélé serait toujours dans le flou quant à son avenir. Pourtant, les positions des deux parties ne seraient plus très éloignées, et l’entraineur blaugrana Xavi ferait tout son possible pour conserver le Français.

Le 30 juin prochain, le bail qui lie Ousmane Dembélé au FC Barcelone prendra fin et, à ce jour, l’international français ne sait toujours pas dans quelle équipe il évoluera la saison prochaine. Si les rumeurs l’envoient avec insistance du côté de Chelsea ou au Paris Saint Germain, un renouvellement de contrat en Catalogne reste la priorité de « Dembouz » , selon les informations dévoilées par L’Equipe . Après des mois à être éloigné du terrain en raison de pépins physiques récurrents, il est redevenu un titulaire indiscutable aux yeux de son coach Xavi, en étant systématiquement aligné sur le flanc droit de l’attaque barcelonaise. Cependant, des désaccords persistent avec la direction catalane.

Des positions financières pas si éloignées…

Si le projet sportif du FC Barcelone convainc Ousmane Dembélé, ce sont les exigences financières du tricolore qui freinent les pourparlers. Pour autant, celles-ci ne sont pas tellement éloignées de celle du club aux cinq Ligue des Champions remportées. L’attaquant réclamerait un salaire annuel d’une valeur de 18M€ nets, alors que le Barça lui proposerait la même somme, mais en brut, afin de ne pas fragiliser les finances du club culé, qui se trouvent déjà dans le rouge.

Xavi pousse, mais pas d'avancée pour l'instant