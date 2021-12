Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Leonardo galère à vendre ses joueurs…

Publié le 27 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Souvent critiqué pour son incapacité à vendre les indésirables du PSG, Leonardo est victime des conditions idéales que réunit le club de la capitale selon un ancien joueur parisien.

« Moi-même j’ai reconnu que je n’étais pas bon dans les ventes », reconnaissait récemment Leonardo lors d’une conférence organisée à La Sorbonne, et le directeur sportif du PSG faisait donc son mea culpa alors qu’il rencontre toutes les peines du monde à refourguer certains éléments indésirables depuis son retour au club. Eric Rabesandratana, ancien défenseur et capitaine du PSG, et livré son point de vue à ce sujet sur les ondes de Radio France Bleu et voit plusieurs raisons à ces difficultés rencontrées par Leonardo.

« Une vie intéressante pour les femmes des joueurs »