Mercato - PSG : Vers un incroyable coup de tonnerre pour Kylian Mbappé ?

Publié le 14 août 2021 à 10h45 par D.M.

Le PSG se montre inflexible et n'a pas l'intention de vendre Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. Pourtant en interne, le Real Madrid afficherait son optimisme.

« Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre » confiait Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation de Lionel Messi. Pourtant, en coulisses, les négociations trainent en longueur, malgré un quasi-sans faute au niveau du recrutement. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé a reçu une offre importante de la part de ses dirigeants, mais refuse toujours de prolonger son contrat avec le PSG. Une information confirmée ce samedi par L’Equipe .

Le PSG contraint de vendre Mbappé cet été ?