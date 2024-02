Mercato - PSG : Voilà les joueurs qui vont remplacer Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Kylian Mbappé risque d'être difficile à combler pour le PSG qui ne trouvera probablement pas un seul joueur capable de remplacer le capitaine de l'équipe de France. Par conséquent, ce sont plusieurs joueurs qui seront attendus au sein du club de la capitale la saison prochaine. Et les premiers noms circulent déjà en vue du mercato estival.

En annonçant son départ en coulisses, Kylian Mbappé a mis le feu au mercato. Et pour cause, le PSG va devoir s'activer afin de remplacer son attaquant vedette. Dans cette optique, il ne faut pas s'attendre à voir débarquer un seul attaquant, mais bien plusieurs joueurs comme l'explique le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

Mercato - PSG : Coup de théâtre, la signature de Mbappé est annoncée https://t.co/vQAII8UzmE pic.twitter.com/sLqDrDj5yu — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Les premiers noms circulent pour remplacer Mbappé

« On ne peut pas remplacer un joueur d'un tel niveau. Le Barça ne s'est jamais remis du départ de Messi. En revanche, le Real a digéré le départ de Ronaldo en rééquilibrant son effectif. Le PSG va avoir les moyens de se renforcer avec des joueurs de très haut niveau. Vous connaissez sans doute les noms qui circulent : Victor Osimhen, Xavi Simons, Joshua Kimmich, Rafael Leão, Leny Yoro. Dans chaque ligne, le PSG va monter de niveau et aligner une équipe homogène, basée sur le collectif. Paris ne doit plus être dépendant d'un joueur. C'est la ligne tracée par les dirigeants », révèle-t-il sur le site du Parisien , avant d'en rajouter une couche.

«Osimhen, Kimmich, Bernardo Silva, Xavi Simons, Rafael Leao, c'est quand même très costaud»