Mercato - PSG : Voilà le phénomène qui remplacera Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé suscite toujours autant d’interrogations étant donné qu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, le club de la capitale va peut-être devoir le remplacer. Et la montée en puissance du jeune Bradley Barcola, qui plait beaucoup à Luis Enrique, pourrait être une option viable au PSG.

Interrogé en zone mixte le 3 janvier dernier après la victoire en Trophée des Champions contre Toulouse, Kylian Mbappé avait entretenu le doute sur son avenir au PSG : « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix (…) Ma situation, personne n’en parle à l’intérieur du club, ça n’intéresse pas grand monde », avait indiqué le capitaine de l’équipe de France, qui reste donc très vague sur sa situation personnelle. Le PSG pourrait perdre gros si Mbappé venait à partir en fin de saison, et il lui faudrait alors assurer la succession de son meilleur attaquant. Mais Luis Enrique a peut-être déjà la solution au sein de son effectif…

Barcola, l’élu pour oublier Mbappé ?

Auteur d’une très belle performance dimanche soir avec le PSG sur la pelouse du RC Lens (2-0), Bradley Barcola avait notamment ouvert le score, justement sur un service de Mbappé. Et au micro de Prime Video après la rencontre, l’ancien crack de l’OL, recruté pour 50M€ l’été dernier, évoquait sa montée en puissance au PSG : « J'ai de plus en plus la confiance du coach et de mes coéquipiers donc je ne peux qu'être plus à l'aise et mieux jouer. Mes axes de progression ? Je pense sur les pertes de balle et la lecture du jeu », a indiqué Barcola.

Un profil prometteur

Il faut dire que l’ailier gauche de 21 ans, qui avait tapé dans l’œil de Luis Enrique l’été dernier, semble avoir les qualités idéales pour s’installer durablement sur le flanc gauche de l’attaque du PSG et ainsi permettre de faire oublier Kylian Mbappé. Reste désormais à savoir de quoi sera fait l’avenir de la star tricolore, mais également si Barcola sera en mesure de confirmer sur la durée le même type de performance XXL que dimanche à Lens.