Mercato - PSG : Voilà la première recrue de l’été ?

Actuellement prêté sans option d’achat par le PSG au Stade de Reims, Gabriel Moscardo affiche ses intentions pour la saison prochaine. Le jeune milieu de terrain brésilien, qui n’a toujours pas disputé le moindre match officiel sous le maillot du PSG, souhaite revenir dans la capitale. Un renfort prometteur pour Luis Enrique ?

Recruté en janvier 2024 par le PSG en provenance des Corinthians pour 20M€, Gabriel Moscardo (19 ans) est présenté comme un espoir très prometteur du football brésilien. Et dans le but de s’adapter au championnat français et d’aller grappiller du temps de jeu en Ligue 1, le jeune milieu de terrain a été prêté sans option d’achat par le PSG au Stade de Reims l’été dernier. Une expérience qui n’a pas franchement été concluante à cause des blessures, mais peu importe, Moscardo se voit déjà de retour au PSG pour briller.

« Montrer que je peux jouer au PSG l’an prochain »

Interrogé en conférence de presse jeudi, il a fait le point sur son avenir et affiche son envie de revenir au PSG cet été : « Je suis arrivé en France pour jouer avec le PSG. Pour le moment, je ne pense qu'à Reims, mais bien sûr que ce sera particulier. Je veux jouer et montrer à tous les Français que je suis un bon joueur et montrer aussi au PSG que je peux jouer là-bas la saison prochaine. Ils sont très forts, mais je pense que c'est possible de gagner la finale », lâche Moscardo.

« Je suis un joueur du PSG »

« J'ai un peu de contact avec Marquinhos, parce que c'est un Brésilien et le capitaine, et aussi avec Luis Campos, le directeur sportif. Mais c'est peu (...) Avant de me prêter, le PSG m'a dit qu'il fallait que je joue. Après la Copa América et ma blessure, le PSG m'a dit qu'il voulait surtout me voir en bonne santé. Ils ne sont pas tristes, ils sont toujours heureux avec moi. Je suis un joueur du PSG, je veux jouer et ils veulent que je joue aussi », insiste le jeune crack brésilien, sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG. Le message est passé.