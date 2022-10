Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment Neymar a réagi après son faux transfert

Publié le 21 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG durant le mercato estival, Neymar est finalement resté et a retrouvé son meilleur niveau depuis le début de la saison. Christophe Galtier se confie sur l’été de forme de son numéro 10 et revient sur les coulisses de sa préparation pour le moins agitée.

Neymar a vécu un mercato estival, puisqu’à en croire les révélations de ces derniers mois, Kylian Mbappé aurait réclamé à la direction du PSG la vente du numéro 10 brésilien. Son profil aurait donc été proposé à des écuries telles que Chelsea et Manchester City, qui n’ont pas souhaité donner suite, et Neymar est donc resté au PSG.

Un Neymar XXL

Déjà auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 16 matchs officiels cette saison au PSG, Neymar a retrouvé des couleurs et cartonne malgré le mercato assez trouble qu’il a vécu. Et Christophe Galtier sait pourquoi son attaquant est aussi efficace depuis la reprise…

« Il est arrivé prêt physiquement »