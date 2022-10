Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lus Campos peut boucler un gros transfert à 25M€

Publié le 20 octobre 2022 à 23h15

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est débarrassé de nombreux éléments en manque de temps, notamment d'Abou Diallo. Désireux de relancer sa carrière, l'international sénégalais a rejoint le RB Leipzig sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Celle-ci s'élèverait à 25M€ comme le confirme la presse française ce jeudi.

En manque de temps de jeu au PSG, Abdou Diallo a profité du dernier mercato estival pour se faire la malle. Le défenseur a rejoint le RB Leipzig sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Lors d'un entretien à Carré , Diallo avait justifié sa décision.

« Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases »

« J'ai eu pas mal de sollicitations tout l'été. J'ai été très exigeant parce que je ne voulais pas me tromper, et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable, ça joue la Ligue des Champions, et ça joue les premiers rôles en Bundesliga » avait confié l'international sénégalais.

