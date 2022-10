Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment Al-Khelaïfi a convaincu Mbappé de prolonger

Publié le 13 octobre 2022 à 01h15

Alors qu’il estime que le PSG n’a pas tenu les promesses faites l’été dernier, Kylian Mbappé aurait demandé à quitter le club de la capitale cet hiver. Pourtant, il y a cinq mois, l’attaquant français avait prolongé son contrat avec Paris. Une prolongation de contrat qui s’est bouclée… dans son propre domicile.

Ce mardi, plusieurs médias se sont accordés à dire que Kylian Mbappé avait demandé son départ du PSG dès le mercato hivernal. Une décision plus que surprenante puisque l’international français a, après un feuilleton interminable, prolongé son contrat jusqu’en juin 2024. Et malgré le début de saison plus que correct du PSG, Mbappé voudrait aller voir ailleurs.

La décision de Mbappé fait parler

En interne, cette information a fait beaucoup de bruit, surtout que le PSG a lutté pendant des mois pour prolonger son joyau. Annoncé pendant une éternité au Real Madrid, Kylian Mbappé avait fini par jurer fidélité au club de la capitale.

