Mercato - PSG : Voici l'offre finale pour le transfert de Sadio Mané

Publié le 13 juin 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané devrait snober le PSG pour s'engager en faveur du Bayern lors de ce mercato estival. Selon la presse espagnole, les Reds et les Bavarois devraient finaliser le transfert du Sénégalais cette semaine pour une somme avoisinant les 40M€, plus 5M€ de bonus.

Alors qu'il lui reste une année de contrat avec Liverpool, Sadio Mané aurait décidé de faire ses valises cet été pour rejoindre un autre club. Désireux de se lancer un tout nouveau défi dès la saison 2022-2023, l'attaquant sénégalais aurait deux pistes XXL pour rebondir : le PSG et le Bayern. Conscient de la situation, Sadio Mané aurait déjà choisi sa prochaine destination. En effet, la star de Liverpool n'aurait d'yeux que pour le Bayern et devrait ainsi snober le PSG pour signer à Munich cette semaine.

🚩Noticia del @diarioas sobre ManéEsta semana se espera anunciar su salida del Liverpool por 40 millones fijos más 5 en variablesEl Bayern busca además otro delantero en este mercado… 🎯https://t.co/10HvIZCZh4 — Guillermo Rai (@GuillerRai) June 13, 2022

Sadio Mané transféré cette semaine au Bayern pour 45M€ au total ?