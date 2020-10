Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Visite médicale pour cette recrue de dernière minute ?

Publié le 5 octobre 2020 à 22h15 par Th.B. mis à jour le 5 octobre 2020 à 23h09

Alors que Rafinha Alcantara pourrait bien être la recrue surprise de cette fin mercato du côté du PSG, le joueur du FC Barcelone serait attendu à Paris pour passer sa visite médicale ce soir. Le PSG serait sur le qui vive.

Et si Rafinha Alcantara était le coup surprise en toute fin de mercato à l’instar de Mauro Icardi lors du dernier mercato estival ? La presse catalane a évoqué un intérêt du PSG ces dernières heures, confirmé par RMC Sport. Ayant pourtant décidé de clore son mercato après l’officialisation de l’arrivée de Danilo Pereira ce lundi matin, le PSG tenterait un ultime coup avec Rafinha Alcantara, et Leonardo aurait réalisé un coup de maître d’un point de vue financier.

Une affaire en or sur le fil pour Rafinha Alcantara ?