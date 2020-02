Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une improbable issue pour le feuilleton Pogba ?

Publié le 23 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Souhaitant avoir un budget suffisant pour effectuer une refonte d’effectif lors du prochain mercato, Manchester United prévoirait de prolonger le contrat de Paul Pogba. De quoi faire tomber à l’eau un transfert au PSG ou ailleurs ? Pas nécessairement.

Ne donnant plus satisfaction aux dirigeants de Manchester United, Paul Pogba devrait bénéficier d’un bon de sortie de la part de la direction des Red Devils. Le PSG, la Juventus et le Real Madrid seraient aux aguets, souhaitant tous s’attacher les services du champion du monde tricolore. N’ayant pris part qu’à huit matchs avec Manchester United cette saison étant diminué à une cheville, Pogba pourrait partir à un prix réduit selon différents médias. Un prix de départ fixé à 60M€ est évoqué, mais Manchester United pourrait changer la donne.

Pogba finalement prolongé ?