Mercato - PSG : Vers une désillusion pour Leonardo avec cette pépite italienne ?

Publié le 23 février 2020 à 1h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo songerait à enrôler Federico Chiesa. Mais l’ailier de la Fiorentina serait sur le point de sceller son avenir avec La Viola.

« Faire toute ma carrière à la Fiorentina ? Je ne sais pas. Je ne pense qu’à l’entrainement et au match du dimanche. C’est ma seule pensée, mon regard n’est porté que sur le calendrier. On verra pour le reste » . Voici le témoignage que livrait Federico Chiesa à l’occasion d’une interview au Corriere dello Sport. L’ailier de la Fiorentina laissait alors planer le doute concernant la suite de sa carrière, lui qui est contractuellement lié à La Viola jusqu’en juin 2022. Leonardo se pencherait d’ailleurs sur la situation de Chiesa en Italie. Mais ce serait peine perdue pour le PSG et son directeur sportif.

Une prolongation de contrat de Chiesa à la Fiorentina dans les tuyaux, mais…