Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un retour de Neymar à Barcelone ? La réponse !

Publié le 14 avril 2021 à 18h10 par A.M.

Ces derniers jours, la presse catalane a relancé les rumeurs concernant un retour de Neymar au FC Barcelone. Mais le Brésilien devrait bel et bien poursuivre au PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la prolongation de Neymar au PSG jusqu'en 2026 est quasiment bouclée. Les deux parties sont tombées d'accord et il ne manque plus que l'officialisation afin d'entériner définitivement ce dossier. « Le contrat de Neymar ? Je pense qu’il restera ici au PSG pour longtemps », assurait d'ailleurs Nasser Al-Khelaïfi mardi soir après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Malgré tout, cela n'a pas empêché la presse catalane de relancer les rumeurs concernant un éventuel retour de Neymar au FC Barcelone.

Un retour au Barça quasiment impossible ?