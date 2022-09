Foot - Mercato - PSG

Vers un énorme coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 22 septembre 2022 à 17h00 par Dan Marciano

Lié au PSG jusqu'en 2024, avec une année en option, Kylian Mbappé envisagerait de quitter le club parisien dans deux ans. Quel sera son prochain défi ? Selon la presse espagnole, l'option Real Madrid serait à écarter. Les équipes de Premier League pourraient bien en profiter et se manifester dans les prochains mois.

Il faudra certainement beaucoup de temps au Real Madrid pour digérer l'issue du feuilleton Kylian Mbappé. La déception du club espagnol est à la hauteur des espoirs soulevés. Président de la Casa Blanca , Florentino Perez serait remonté contre le joueur, mais aussi son entourage, qui n'aurait pas hésité à réclamer une prime à la signature de 200M€. Le Real Madrid n'a pas souhaité se mettre dans le rouge et a refusé cette demande, laissant le champ libre au PSG et à sa puissance économique. Finalement, Mbappé a prolongé son contrat e deux ans, plus une année en option. Mais à en croire la presse espagnole, le champion du monde 2018 n'a pas l'intention de rester à Paris jusqu'en 2025.

Un départ en 2024 pour Mbappé ?

Selon les informations d' El Debate, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG en 2024, lorsque son contrat arrivera à son terme. En coulisse, le joueur lâcherait plusieurs indices, qui laisseraient penser à un départ. Difficile toutefois de voir le PSG laisser partir libre sa star dans deux ans. A l'instar de cette année, Nasser Al-Khelaïfi devrait mettre en avant de solides arguments pour le retenir.

Le Real Madrid ferme la porte

De son côté, le Real Madrid serait encore très marqué par la décision de Kylian Mbappé. A tel point que Florentino Perez ne voudrait plus entendre parler de lui. Se sentant trahi, le président de la formation espagnol aurait décidé d'abandonner définitivement cette piste et de se concentrer sur d'autres options. Mais quelle pourrait être la prochaine destination de Kylian Mbappé ?

L'option Premier League sur la table