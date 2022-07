Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vente, investisseurs… Le Qatar prépare une révolution au PSG ?

Publié le 1 juillet 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Depuis 2011, le Qatar est à la tête du PSG. QSI a alors fait passer le club de la capitale dans une nouvelle galaxie. Mais après plus d’une décennie, les questions se posent concernant l’avenir des Qataris à la tête du PSG. Faut-il craindre un départ ? Selon les derniers échos, il n’est pas exclu qu’un changement majeur intervienne. Explications.

Actuellement, le PSG est donc sous pavillon qatari. Mais pour encore combien de temps ? Les questions se posent de plus en plus concernant les plans de QSI pour le club de la capitale étant donné que la Coupe du Monde au Qatar arrive dans quelques mois. Que feront-ils ensuite avec le PSG ?

Une envie de construire à long terme pour le Qatar au PSG ?

Directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc avait dernièrement fait une grosse mise au point sur l’avenir du Qatar à Paris et un possible désengagement à partir de 2023. « J’ai zéro indication dans ce sens-là, et l’envie de construire pour longtemps à Paris a été affirmée plusieurs fois par Nasser (Al-Khelaïfi). On est en train de construire un centre d’entraînement absolument extraordinaire à côté de Paris. Il sera livré dans un an, en 2023. A l’époque, le PSG c’était à peu près 90 millions d’euros de chiffre d’affaires, un club avec des structures moyennes dans une ville phare. Aujourd’hui, on en a fait une marque mondiale. Et on est passé à environ 700 millions d’euros au terme de la saison qu’on vient de boucler. Ils ont acheté le club entre 50 et 100 millions d’euros et la dernière valorisation qui est sortie, c’est plutôt entre 3,2 et 3,5 milliards. Leur volonté d’investir est raisonnée. C’est traité comme un investissement stratégique, comme ils en ont d’autres », avait-il notamment expliqué.

Un changement de statut pour le PSG ?

Il n’empêche que cela bougerait en interne du côté du PSG. En effet, selon les informations de Sportune , ce 30 juin se tenait une assemblée générale afin notamment d’acter une augmentation de capital. Mais ce n’st pas tout. Le PSG pourrait changer de forme juridique, passant d’une SASP, société anonyme sportive professionnelle, à une SAS, société par actions simplifiée. « La SAS permet une plus grande forme de liberté. On peut mettre ce que l’on veut dans les statuts », explique notamment un spécialiste.

Une révolution à venir au PSG ?