Mercato - PSG : Une voie royale pour Layvin Kurzawa vers…

Publié le 13 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Pour renforcer son effectif, Mikel Arteta voudrait recruter Layvin Kurzawa l’été prochain. Le latéral du PSG bénéficierait d’ailleurs d’une place de choix chez les Gunners…

Certes, Layvin Kurzawa est passé tout proche d’un départ cet hiver pour la Juventus. Cependant, l’opération pour un transfert à la Vieille Dame a capoté et il en est de même pour Arsenal. Les Gunners se seraient intéressés au profil du latéral gauche du PSG, qui est contractuellement lié au champion de France jusqu’en juin prochain, en vain faute de ressources financières suffisantes. Ainsi, Arsenal prévoirait de revenir à la charge l’été prochain, moment où Kurzawa sera libre de tout contrat.

Une place de choix pour Kurzawa à Arsenal ?