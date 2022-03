Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vérité éclate dans le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 23 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il ait été question en Espagne d’une envie de quitter le PSG de Kylian Mbappé en raison des méthodes de travail du président Nasser Al-Khelaïfi, il n’en serait finalement rien.

Ces derniers jours, l’avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. D’une part en raison de l’élimination surprise du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid qui pourrait pousser le champion du monde à vouloir changer d’air pour assouvir ses désirs de Ligue des champions. Mais également en raison d’un petit échange avec Paul Pogba filmé par les caméras de la Fédération Française de Football dans lequel le numéro 7 du PSG a affirmé à la star de Manchester United en « avoir marre » de ce qu’il vit au PSG. En outre, El Confidencial a révélé ces dernières heures que Kylian Mbappé aimerait claquer la porte du PSG en raison du fonctionnement de l’institution parisienne et des méthodes de travail de Nasser Al-Khelaïfi.

Les relations entre Al-Khelaïfi et Mbappé seraient au beau fixe !