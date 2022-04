Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une terrible nouvelle tombe pour cette vente de Leonardo !

Publié le 10 avril 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Prêté sans option d’achat au Sporting Portugal l’été dernier, Pablo Sarabia ne devrait pas s’éterniser dans le club portugais. Le pensionnaire de Liga NOS ne serait pas en mesure de conserver l’ailier droit espagnol. Et le PSG pourrait finalement envisager de le conserver en vue de la saison prochaine.

Disposant d’un temps de jeu assez faible suite à l’arrivée de Mauricio Pochettino la saison dernière, Pablo Sarabia se cherchait une porte de sortie lors du mercato estival 2021. Et l’ailier droit de 29 ans avait fait ses valises à la toute fin du mois d’août pour s’envoler du côté du Sporting Portugal, en prêt sans option d’achat. Là-bas, l’Espagnol s’est rapidement imposé dans le onze de Ruben Amorim. En 41 rencontres toutes compétitions confondues, Pablo Sarabia a trouvé le chemin des filets à 18 reprises tout en délivrant 9 passes décisives. Le joueur de 29 ans s’est montré plutôt convaincant en Liga NOS. Toutefois, l’international de la Roja ne devrait pas s’éterniser au sein du Sporting Portugal.

Le Sporting a certaines limites à ne pas dépasser

Dans des propos rapportés par Trivela , Ruben Amorim, entraîneur du Sporting Portugal, révélait récemment qu’un avenir dans son équipe pour Pablo Sarabia était plutôt incertain au vu de la situation du club : « Nous avons des limites à ne pas dépasser. C’est la même situation que João Mario l’an passé. On ne connaît pas l’avenir, mais on connaît la réalité. La nôtre est complètement différente de celle des plus grands clubs. » Cette vente de Leonardo semblait donc assez compromise. Et elle devrait finalement subir un échec total.

Le PSG va récupérer Sarabia et pourrait le conserver en vue de la saison prochaine