Mercato - PSG : Un transfert à 10M€ pour cette pépite du PSG ?

Publié le 25 juin 2022 à 9h45 par Hugo Ferreira

Utilisé quelques fois par Mauricio Pochettino cette saison, Eric-Junior Dina Ebimbe ne semble pas satisfait de son temps de jeu. En effet, le milieu de terrain n’est apparu que 14 fois, pour 6 titularisations, et serait prêt à tenter une nouvelle aventure loin de la capitale. Celui-ci aurait notamment des prétendants en Bundesliga, le championnat qu’il aimerait rejoindre.

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre l’un de ses Titis lors du mercato estival. En effet, Eric-Junior Dina Ebimbe a pu faire quelques apparitions cette saison, mais souhaiterait obtenir plus de temps de jeu. Utilisé à 14 reprises, le milieu de terrain ne semble pas entrer dans les plans du club de la capitale, d’autant plus avec l’arrivée de Vitinha, et celle probable de Renato Sanches. Le natif de Stains souhaiterait alors partir. Dina Ebimbe pourrait d'ailleurs se calquer sur les modèles de deux anciens parisiens, Christopher Nkunku et Moussa Diaby.

Dina Ebimbe veut rejoindre la Bundesliga