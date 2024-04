Mercato - PSG : Une star refuse de quitter Paris et dévoile la raison

Thibault Morlain

Avec 435 matchs au compteur, comme Jean-Marc Pilorget, Marquinhos est le joueur le plus capé de l’histoire du PSG. Une belle histoire pour le Brésilien qui a commencé en 2013 suite à son transfert en provenance de l’AS Rome. Depuis, Marquinhos n’a plus bougé de Paris, il faut dire qu’un transfert ne lui a jamais traversé l’esprit.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Marquinhos est un joueur du PSG. Capitaine actuel du club de la capitale, le Brésilien a régulièrement été annoncé dans le viseur d’autres clubs à travers l’Europe. Ce n’est pour autant que Marquinhos a fait ses valises et quitter le PSG. Il faut dire qu’il avait visiblement ses raisons…



PSG : Le départ de Mbappé est annoncé ! https://t.co/S7Dci4C7nS pic.twitter.com/JkucUwo6CM — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

« C’est notre maison »

Dans des propos accordés au site du PSG suite à son record et ses 435 matchs, Marquinhos a fait une confidence sur sa longévité à Paris. « On se sent bien ici, c'est notre maison, Paris est un club qui m'a permis de grandir, de jouer de grands matches, de découvrir l'Europe. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de rester aussi longtemps », a avoué le Brésilien.

« C'est une très grande fierté »