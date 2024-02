Mercato - PSG : Une star du Real Madrid voulait signer !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui, Antonio Rüdiger est l'un des cadres du Real Madrid. Mais son destin aurait pu être tout autre. En 2020, le défenseur allemand était tout proche de s'engager avec le PSG de Thomas Tuchel. Mais finalement, les négociations n'ont pas abouti. Le joueur de 30 ans est revenu sur ce transfert avorté.

Présent au Real Madrid depuis 2022, Antonio Rüdiger aurait pu défendre les couleurs du PSG. En 2020, le club parisien était tout proche de recruter l'international allemand. Et ce dernier n'était pas opposé à l'idée d'évoluer sous les ordres de Thomas Tuchel.

« Je voulais aller au Paris Saint-Germain »

« Je voulais partir. Je voulais aller au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel. C'était mon souhait » a déclaré Rüdiger lors d'un entretien accordé au Goal. Mais finalement le transfert n'a pas vu le jour et Rüdiger est resté à Chelsea.

Rüdiger n'a aucun regret