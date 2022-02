Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Pochettino annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 3h30 par A.M.

Arrivé en 2013, Marquinhos ne compte pas quitter le PSG pour le moment. Et il espère même prolonger son bail.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Marquinhos serait en discussions avec le PSG pour une prolongation jusqu'en 2026. Des négociations visiblement bien engagées puisque Leonardo affirmait récemment que « Marquinhos va rester à vie. Il ne veut pas partir ». Et visiblement, le directeur sportif parisien connaît bien son sujet puisque le défenseur brésilien confirme cette tendance.

«Mon histoire ici n'est pas terminée»