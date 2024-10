Mercato - PSG : Une star de Guardiola à Paris ? Riolo en rêve

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Joao Neves a posé ses valises au PSG, renforçant ainsi le milieu de terrain de Luis Enrique. Mais le Portugais était-il vraiment le profil qu’il fallait pour le club de la capitale ? Dans ce secteur de jeu, Daniel Riolo a fait part d’un énorme regret à propos du recrutement du PSG, révélant rêver d’une arrivée de Rodri (Manchester City)

Face à Arsenal ce mardi, le PSG s’est présenté avec un milieu de terrain composé de Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Trois joueurs au même profil : petit et technique. Mais voilà qu’il y a un manque dans cet entrejeu, à savoir un joueur capable de mettre de l’impact. Une lacune pointée du doigt par Daniel Riolo en direct lors de L’After Foot.

«Je savais déjà que j’irai au PSG», la grande révélation sur son transfert https://t.co/HrBtXla8Im pic.twitter.com/mQB01323r8 — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« On veut tous Rodri »

« Ça fait combien de temps qu'on attend au PSG, à chaque fois on guette pendant les recrutements, le mec au milieu qui peut mettre de l’impact ? Si t’as les moyens d’avoir Rodri, on veut tous Rodri. On le kiffe tous. Un impact player qui en même temps joue au ballon », a lâché le journaliste RMC.

« Ça change la vie »

Daniel Riolo a ensuite poursuivi sur ce manque au PSG : « Mais comment ça se fait depuis Thiago Motta, tu n’as pas eu un joueur au milieu capable de mettre l’impact, être un peu méchant et d’organiser au PSG ? Ça n’a pas existé au PSG. Quand je vois à Arsenal, Partey et Rice, ça change la vie ».