Mercato - PSG : Une solution trouvée pour cette pépite de Pochettino ?

Publié le 11 juillet 2021 à 13h10 par D.M.

Alors qu'il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le PSG, Kenny Nagera devrait être prêté en Ligue 2 la saison prochaine. Le Havre serait prêt à l'accueillir.

« Ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été » avait confié Nasser Al-Khelaïfi le 7 juin dernier. Depuis, le PSG a officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum, d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos, et aurait aussi bouclé le dossier Gianluigi Donnarumma. Par ailleurs, Leonardo a sécurisé l’avenir de plusieurs pépites. Le PSG est parvenu à trouver un accord avec Edouard Michut, mais aussi avec Kenny Nagera.

Kenny Nagera dans le viseur du Havre