Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion décisive fixée pour cette priorité de Luis Campos

Publié le 8 novembre 2022 à 13h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Priorité du dernier mercato estival, Milan Skriniar reste dans les plans du PSG pour le mois de janvier, alors que le contrat du défenseur slovaque arrive à son terme en fin de saison. Pas de quoi inquiéter l’Inter, qui souhaite accélérer les discussions pour la prolongation de son joueur. Une nouvelle réunion pourrait d’ailleurs débloquer le dossier.

Jusqu’au bout, le PSG a tenté sa chance pour Milan Skriniar lors du dernier mercato estival, mais l’Inter est resté inflexible, et ce malgré la situation contractuelle de son joueur. Skriniar sera libre à l’été 2023, de quoi inciter Luis Campos à ne pas lâcher le morceau comme vous l’a révélé le10sport.com. Une nouvelle offensive est d’ores et déjà programmée en janvier prochain, mais l’Inter espère blinder son joueur avant cette date.

Mercato - PSG : Ça se précise pour Skriniar, Campos est sous pression https://t.co/PDIotEhxK5 pic.twitter.com/x65LFD7iw0 — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Malgré le PSG, l’Inter est confiant

Chez les Nerazzurri , on est d’ailleurs confiant à l’idée de conserver Milan Skriniar, et ce malgré l’intérêt insistant du PSG. « Nous discutons avec Milan Skriniar. Je pense que les conditions sont réunies pour aller de l'avant. Espérons que cela soit résolu rapidement, et que tout le monde sera heureux », a confié ce lundi Javier Zanetti, vice-président de l'Inter, en marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. « Est-ce la semaine décisive pour la prolongation de Milan Skriniar ? Nous aimerions parvenir à une finalisation. Concernant le timing, je ne sais pas. Mais cette semaine, nous aurons très probablement une réunion avec son agent , , a pour sa part indiqué Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué des Nerazzurri , lors d'un événement organisé à Milan. Skriniar est très attaché au maillot et j'espère que cet attachement pourra se traduire par une concrétisation. »

Nouvelle réunion en vue pour Skriniar