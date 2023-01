Mercato - PSG : Une réunion décisive est programmée pour le transfert de Bellingham

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham serait dans le collimateur des plus grosses écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Conscient de la situation de son milieu de terrain, le Borussia Dortmund aurait programmé un rendez-vous avec lui pour qu'il dévoile ses intentions pour son avenir.

Depuis le début de la saison, Jude Bellingham brille avec le Borussia Dortmund et l'Angleterre. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert du crack de 19 ans. Toutefois, le conseiller football du PSG serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier, puisque le Real Madrid, Liverpool et bien d'autres écuries européennes aimeraient également s'offrir les services de Jude Bellingham.

Une réunion au sommet entre le clan Bellingham et Dortmund

Alors que Jude Bellingham ne manquerait pas de prétendants, le Borussia Dortmund aurait décidé d'organiser un rendez-vous au sommet. En effet, comme indiqué par AS ce lundi, la direction du BVB aurait programmé une rencontre avec le clan Bellingham.

Jude Bellingham va annoncer sa décision finale à Dortmund

Accompagné de son père et agent Mark et de Mark Bennett - conseiller de ce dernier et ami de la famille - Jude Bellingham devrait s'entretenir avec Hans-Joaquim Watzke et Sebastian Kehl - respectivement PDG et directeur sportif du Borussia Dortmund pour annoncer s'il veut rester ou non au Signal Iduna Park. A en croire le média espagnol, cette réunion devrait se tenir dans les prochains jours ; de préférence avant le 6 janvier, date du départ à Marbella pour une mini-tournée. Alors que la relation entre Mark Bellingham et le Borussia Dortmund serait excellente, Hans-Joaquim Watzke aurait programmé cette rencontre avant le lancement de la Coupe du Monde.