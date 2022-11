Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réponse tombe en Argentine pour Lionel Messi

Publié le 1 novembre 2022 à 18h45

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs mois que l'avenir de Lionel Messi fait l'objet de nombreuses rumeurs. Et pour cause. L'Argentin est dans sa dernière année de contrat au PSG et pourrait donc partir libre en juin prochain. Ça parle donc beaucoup du club où il évoluera en 2023, mais le flou risque encore de durer un petit moment pour Messi.

Le PSG, le FC Barcelone, l'Inter Miami... Voilà donc quelles seraient les options de Lionel Messi pour son avenir. Comme révélé par le10sport.com, Luis Campos s'active pour prolonger La Pulga. Mais en parallèle, Joan Laporta rêve du retour de l'Argentin au FC Barcelone. Il ne faut également pas oublier l'Inter Miami, qui, selon The Athletic , serait le mieux placé pour Messi.

« Il n'y a rien d'avancé »

L'avenir de Lionel Messi pourrait donc s'écrire en MLS. Mais pour le moment, il est encore trop tôt pour l'affirmer. Et cela vaut pour l'avenir de l'Argentin en général. En effet, sur Twtitter , Gaston Edul, journaliste pour TyC Sports , a été interpellé sur les informations d'un départ vers les Etats-Unis de Messi. « Il n'y a rien d'avancé car il n'a pas décidé », a-t-il lâché.

No tiene avanzado nada porque él no decidió. Tiene propuestas pero nada más. — Gastón Edul (@gastonedul) October 31, 2022

« Il a des offres, mais rien de plus »