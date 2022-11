Mercato - PSG : Une réponse définitive tombe pour un transfert à 150M€

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que la sensation Jude Bellingham (19 ans) soit transféré. Le Borussia Dortmund se serait fait une raison et préparerait déjà son départ. Dans le coup, le PSG sait donc à quoi s’en tenir.

Jude Bellingham est sans contestation possible l’une des grandes sensations du marché des transferts. Bien qu’il ne soit âgé que de 19 ans, l’international anglais dispose déjà d’une belle cote chez les cadors européens dont le PSG. Média Foot révélait dernièrement qu’Antero Henrique, chargé des négociations de transfert, aurait pris des renseignements quant à la disponibilité de Bellingham.

Une entrevue après le Mondial entre Jude Bellingham et Dortmund ?

Et il se pourrait que le PSG dispose bel et bien d’une opportunité pour Jude Bellingham dans les prochains mois. La cause ? The Daily Telegraph affirme que le Borussia Dortmund se serait fait une raison. A en croire le média britannique, une entrevue entre le dirigeant du BvB , à savoir Sebastian Kehl, et le joueur anglais serait prévue après la Coupe du monde qui fermera ses portes le 18 décembre prochain.

Transferts - PSG : Henrique reçoit une réponse à 150M€ sur le mercato https://t.co/cZpXHOsviE pic.twitter.com/xrWeUoHIMC — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Le BvB préparé au départ de Bellingham ?