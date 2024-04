Mercato - PSG : Une réponse à un milliard d'euros tombe

Thibault Morlain

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG serait prêt à faire de grosses folies lors du prochain marché des transferts. Tombé sous le charme du nouveau crack du FC Barcelone, Paris pourrait sortir le chéquier pour recruter Lamine Yamal. Une offre de 200M€ a ainsi été évoquée, mais voilà qu'on serait encore loin des attentes des Blaugrana.

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé s'apprête à partir libre, visiblement pour le Real Madrid. Une grosse perte sportive pour le club de la capitale qui tentera de remplacer le Français à l'intersaison. Mais reste à trouver l'heureux élu. Alors que le nom de Lamine Yamal avait circulé il y a quelques semaines, Le Parisien vient d'en rajouter une couche, confirmant l'intérêt du PSG et la volonté de faire une offre de 200M€.

Mercato : Le PSG recalé par une star de Guardiola ? https://t.co/LLQoMlK60w pic.twitter.com/7HKfFXoMpT — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

« Nous avons confiance en lui »

Président du FC Barcelone, Joan Laporta s'était déjà exprimé concernant un transfert de Lamine Yamal, révélant avoir dit non à une offre de 200M€. « Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, pour 200 millions d'euros, et nous avons dit non. Parce que nous avons confiance en lui », assurait-il.

Le PSG va devoir offrir plus que 200M€ pour Yamal