Mbappé s'en va, le PSG prépare un transfert à 200M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison, Kylian Mbappé quittera le PSG pour s'engager avec le Real Madrid. Une situation qui pousse le club parisien à s'activer pour dénicher un nouvel attaquant capable de succéder au crack de Bondy. Dans cette optique, Luis Campos et Luis Enrique souhaiteraient attirer Lamine Yamal. Un transfert avoisinant les 200M€ serait même à l'étude.

Le départ de Kylian Mbappé ne fait désormais plus de doute, ce qui pousse le PSG à se mettre en quête d'un nouveau joueur offensif. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent à l'image celles menant à Victor Osimhen ou encore Rafael Leao. Cependant, c'est un autre profil qui pourrait bien rafler la mise et convaincre les dirigeants parisiens.

Mercato - PSG : Mbappé fait une dernière demande au Real Madrid https://t.co/RKchTpt86O pic.twitter.com/faSP1FBptq — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Lamine Yamal, priorité du PSG ?

En effet, selon les informations du Parisien , le PSG a placé Lamine Yamal parmi ses priorités pour le mercato d'été. L'ailier espagnol âgé de 16 ans est effectivement très apprécié par Luis Enrique. Il faut dire que le joueur du FC Barcelone est l'une des révélations du football européen cette saison.

Vers un transfert à 200M€ ?