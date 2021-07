Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue de l’été est déjà poussée vers la sortie !

Publié le 16 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Prêté avec option d’achat depuis l’été dernier, Danilo Pereira vient donc d’être officiellement recruté par le PSG. Mais l’international portugais pourrait repartir très rapidement…

L’été dernier, le PSG avait bouclé l’arrivée de Danilo Pereira sous la forme d’un prêt avec option, et son agent indiquait en octobre dernier qu’il serait transféré définitivement au sein du club de la capitale en fin de saison : « Je vous garantis que le transfert notifié à la fin de la saison sera de 16 M€. Ce sera lié à différents facteurs de performance à atteindre, mais je peux vous assurer que ces conditions sont très raisonnables et que cela arrivera de façon quasi-certaine ». Un scénario qui s’est confirmé, et Danilo est désormais engagé jusqu’en juin 2025 avec le PSG qu’il a officiellement rejoint le 1er juillet 2021. Toutefois, son avenir semble déjà compromis…

Danilo poussé vers la sortie ?

Comme l’a révélé Paris Fans jeudi, la direction du PSG envisagerait de se séparer de plusieurs éléments cet été dont Danilo Pereira fait partie, et Leonardo sera à l’écoute de la moindre proposition au sujet du milieu de terrain portugais qui n’entre pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino.