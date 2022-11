Mercato - PSG : Une recrue de Campos ouvre déjà la porte à un transfert

Thibault Morlain

Lors du dernier jour du dernier mercato estival, le PSG a annoncé le transfert de Carlos Soler. Recruté en provenance de Valence, l’Espagnol a rejoint l’effectif de Christophe Galtier. Quittant le club Che, son club formateur, Soler découvre donc pour la première fois un nouvel environnement. Pour autant, Valence reste dans un coin de sa tête pour son avenir…

Pour son premier mercato au PSG, Luis Campos n’a pas chômé. Au total, ce sont 6 joueurs qui ont rejoint l’effectif de Christophe Galtier, parmi lesquels on peut notamment retrouver Carlos Soler. A 25 ans, l’Espagnol est arrivé le dernier jour du marché des transferts, débarquant en provenance de Valence, son club formateur. Soler a ainsi quitté sa zone de confort pour rejoindre le PSG. Et si cela lui a fait part, il a bien franchi le pas. Mais pas question pour lui d’oublier le club Che, au point d’envisager un possible retour à Valence à l’avenir.

« Cela serait quelque chose de bien de revenir à Valence »

Formé à Valence, Carlos Soler n’avait connu que le club Che jusqu’à présent. L’Espagnol a donc tout laissé derrière lui pour rejoindre le PSG. Mais l’histoire entre Soler et Valence pourrait ne pas être terminée. A l’avenir, la flamme pourrait se raviver. Pour EFE , il a en effet, expliqué : « Cela serait quelque chose de bien de revenir à Valence et de boucler la boucle. Mais dans le football, on ne sait jamais ».

