PSG : Une recrue de Campos en remet une couche sur son transfert

Publié le 21 septembre 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet

Dans les derniers jours du mercato, Luis Campos s’est activé sur le marché des transferts et a bouclé quelques coups comme Fabian Ruiz. Désormais engagé jusqu’en 2027 avec le club de la capitale, l’Espagnol est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le PSG. Et le joueur de 26 ans estime que l’opération était bénéfique pour toutes les parties.

Après avoir déjà recruté Vitinha et Renato Sanches pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos s’est activé en fin de mercato pour attirer d’autres joueurs. Dans cette optique, le conseiller sportif parisien a bouclé l’arrivée de Fabian Ruiz en provenance de Naples. Après quatre ans passés en Italie, l’Espagnol s’est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2027. Et il a tenu à justifier son choix.

«C'était une bonne offre à la fois pour moi et pour Naples»

« Mon transfert au PSG ? C'était une aubaine pour tout le monde, aussi pour Naples. C'était une bonne offre à la fois pour moi et pour le club aztèque, où j'ai grandi » a-t-il d’abord expliqué dans un entretien pour El Pais . Pour le joueur de 26 ans, le PSG a déboursé 23M€ d’après Transfermarkt . L’opération était donc bénéfique pour toutes les parties.

«Tout le monde a profité de cet accord»