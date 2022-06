Mercato - PSG : Campos va boucler une première vente à 12M€

Foot - Mercato - PSG

Depuis 2019, Alphonse Areola n’a plus porté le maillot du PSG. Pourtant, le portier de 29 ans appartient toujours au club de la capitale. Prêté au Real Madrid, à Fulham et à West Ham lors des trois dernières saisons, l’international tricolore n’a pas encore été vendu par le champion de France. Mais cela ne saurait tarder. En effet, West Ham souhaiterait conserver Alphonse Areola en vue de la saison prochaine et voudrait donc s’attacher définitivement ses services. Les négociations avanceraient d’ailleurs dans le bon sens entre les deux clubs.

West Ham are finally progressing in talks to sign Alphonse Areola on a permanent deal, agreement now getting closer - positive feelings on player side too. 🇫🇷 #WHUFCWest Ham are increasingly confident as Areola deal will cost around €12m. @JacobSteinberg