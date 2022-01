Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche une première réponse pour son avenir ?

Publié le 29 janvier 2022 à 15h45 par D.M.

Alors que les dirigeants du PSG se posent des questions à son sujet, Mauricio Pochettino aurait enfin trouvé un logement à Paris. De quoi relancer son avenir dans la capitale ?

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG s'interroge sur le cas Mauricio Pochettino. Les dirigeants parisiens sont déçus après les prestations décevantes de l'équipe en ce début de saison. Un départ à la fin de la saison ne serait pas écarté pour le technicien argentin, qui rêve d'un retour en Premier League et plus précisément à Manchester United. « Pour moi, c'est le scénario le plus probable. Mauricio Pochettino veut aller à United - c'est toujours le poste de ses rêves. Même sans Ed Woodward maintenant, il est toujours numéro 1 sur la liste des candidats à venir la saison prochaine, avec Erik ten Hag, mais je pense que Pochettino est au-dessus de Ten Hag pour de nombreuses raisons. Je pensais qu'il partirait (ndlr du PSG) quand Ole Gunnar Solskjaer a été limogé et je pense que cela aurait pu facilement se produire aussi, mais maintenant je pense que l'été est le scénario probable, c'est sûr » avait confié le journaliste Julien Laurens.

Annoncé en Angleterre, Pochettin trouve un logement à Paris