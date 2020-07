Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de longue date de Leonardo sur le point de se décider ?

Publié le 16 juillet 2020 à 0h15 par A.C.

Frederic Massara, directeur sportif du Milan AC, s’est exprimé au sujet de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma.

Leonardo le connait très bien et le veut pour garder les cages du Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’à seulement 21 ans, Gianluigi Donnarumma fait déjà figure de valeur sûre en Serie A. Le gardien du Milan AC a été régulièrement lié au PSG ces dernières années et encore plus ces derniers mois. Son contrat se termine en effet en juin prochain et son agent Mino Raiola ne semblerait pas proche de trouver un accord avec le club milanais. La Gazzetta dello Sport annonce même que Raiola refuserait de rencontrer les dirigeants du Milan AC, pour le moment.

« La prolongation de Donnarumma ? Bientôt nous parlerons avec son agent et nous chercherons de le garder »