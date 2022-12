Mercato - PSG : Une piste à 150M€ se fait interpeller pour son avenir

Cherchant à apporter de nouvelles options à Christophe Galtier en attaque, Luis Campos multiplierait les pistes sur le mercato. Le conseiller football parisien aimerait notamment faire venir Rafael Leão au PSG. Mais le joueur de 23 ans vient tout juste d'être interpellé par Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri, pour son avenir.

Le secteur offensif du PSG devrait être l’un des prochains sérieux chantiers de Luis Campos sur le mercato. Le conseiller football parisien prévoirait de recruter quelques joueurs pour fournir des options supplémentaires à Christophe Galtier en attaque. Luis Campos ciblerait notamment Rafael Leão, estimé à 150M€. Mais le Portugais vient de recevoir un précieux conseil de l’AC Milan pour son avenir.

AC Milan manager Pioli on Rafa Leão: “I advise him to sign a new deal and stay at Milan. I see Rafa very happy here”, he told Sky Sport. 🔴🇵🇹 #ACMilanOn Chelsea links: “Leão here will have the chance to improve again, he feels good at Milan with this group”. #CFC pic.twitter.com/62RV8zfeP3