Mercato - PSG : Une pépite de Tuchel reçoit des conseils pour son avenir !

Publié le 8 mars 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Tanguy Kouassi n’a toujours pas signé de contrat pro avec le PSG, Momo Sissoko, ancien de club de la capitale, a évoqué ce dossier.

Si le PSG peut compter sur les plus grandes stars du football, il peut aussi s’appuyer sur un centre de formation performant. Et ces dernières semaines, c’est Tanguy Kouassi, 17 ans, qui avait les faveurs de Thomas Tuchel. Promis à un bel avenir, le défenseur central a montré de très belles choses sur le terrain. Toutefois, rien ne dit qu’il sera encore au PSG la saison prochaine. En effet, Kouassi n’a toujours pas signé de contrat pro et sera donc libre de partir à l’issue de la saison.

« C’est un choix avant tout personnel qui se fait »

Ancien joueur du PSG, Momo Sissoko a été interrogé sur ce dossier Tanguy Kouassi. Pour Footmercato, il a alors expliqué : « Que conseiller à Kouassi ? c’est une situation vraiment difficile. Je me suis retrouvé dans ce même cas de figure dans ma jeunesse. Mais il est dans une grande équipe, qui veut gagner. C’est un choix avant tout personnel qui se fait. Ce n’est pas simple. Lui connaît ses propres réponses et il sait où il veut évoluer, où progresser dans sa carrière. Pour sa part, ce n’est pas un choix facile. Mais c’est un jeune qui est très mature pour son âge, par ce qu’il montre sur le terrain, sa personnalité. Je ne suis pas inquiet. Je pense qu’il fera le bon choix ».